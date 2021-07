O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: reprodução internet

O caso foi registrado na 143ª DP.Foto: reprodução internet

Publicado 16/07/2021 11:14

ITAPERUNA - Um homem de 46 anos foi preso em flagrante ppr porte ilegal de arma de fogo, no bairro São Francisco, Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Polociais do 29°BPM (Itaperuna) em deslocamento pela Rua Cândido Fontes abordaram o suspeito que levava consigo o revólver calibre 38 com seis munições, além de R$ 1.996,60 em dinheiro de origem não comprovada.

O caso foi registrado na 143ª DP, ele acabou autuado em flagrante e até o fechamento desta matéria não havia confirmação do pagamento da fiança.