O caso foi registrado na 142ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 142ª DP.Foto: divulgação

Publicado 16/07/2021 11:21

Cambuci - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre os criminosos que atiraram em uma residência no Centro de São João do Paraíso, distrito de Cambuci, no Noroeste Fluminense. Duas pessoas não identificados efetuaram disparos no início na quarta-feira (14), em plena via pública na área central da localidade. De acordo com uma testemunha, o homem que estava na garupa de uma moto de modelo e placa não informados, teria sacado da arma de fogo e atirou por pelo menos três vezes contra a fachada de uma casa, que fica próximo da Igreja Católica. O local passou por perícia e o caso foi registrado na 142ª DP. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse fato podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 22 99980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.