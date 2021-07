O caso foi registrado na 137ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 137ª DP.Foto: divulgação

Publicado 16/07/2021 11:10

MIRACEMA - Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Demétrio, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) em patrulhamento pela Rua Nezio C. Castro viram que o suspeito ao perceber a presença da viatura teria se desfeito de uma sacola e tentou fugir, mas foi abordado. Foram apreendidos 40 pinos de cocaína (26 g).

O caso foi registrado na 137ª DP sendo o envolvido autuado com base no art. 33 da lei 11.343/06. Ele deverá ser apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.