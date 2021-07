Acompanhe dados do boletim diário epidemiológico e da imunização de Itaperuna. - Foto: reprodução internet

Publicado 16/07/2021 10:47

ITAPERUNA - Dados do boletim epidemiológico de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, apontam que desde o início da pandemia, de 11 de março de 2020 até o dia 15 de julho, foram 35.847 infectados pela Covid-19 no município. O levantamento contabiliza também 95 novos casos e 95 novos testes realizados. Em relação aos pacientes recuperados são 35.432 lutas vencidas; já 284 pessoas morreram em decorrência de complicações do "novo coronavírus".



O vacinômetro registra 48.412 vacinas aplicadas – entre primeira e segunda doses até o dia 09 de julho.



A Secretaria Municipal de Saúde inclui trabalhadores portuários na vacinação contra Covid-19. - Seguindo orientação do Ministério da Saúde, Itaperuna passou a incluir em seu calendário de vacinação os trabalhadores portuários. Agora, os trabalhadores que atuam embarcados poderão ser imunizadas, mediante apresentação de comprovação.



Eles deverão apresentar no ato da vacinação os seguintes documentos:

- Documento de identidade;

- CPF;

- Cartão Nacional do SUS ou comprovante de residência;

- Carteira de trabalho assinada;

- Comprovante de embarque recente.



Não haverá restrições para a vacinação do grupo de lactantes - Com a nova orientação, mulheres que ainda estejam amamentando após 12 meses também poderão ser imunizadas, mediante apresentação de comprovação.



Calendário de vacinação contra a Covid-19 - Ao longo do mês de julho imunização da população entre 47 e 35 anos. A vacinação dos outros grupos continua,.

Veja abaixo quem faz parte dos demais grupos.

• Centro de Saúde Dr. Raul Travassos - das 8h às 15h:

- Gestantes e puérperas (com ou sem comorbidade).



• Centro Poliesportivo Dr. Edgard Pinheiro Dias - das 8h às 14h:

- Mulheres amamentando (com laudo médico da amamentação);

- Profissionais de saúde atuantes no município de Itaperuna, com 18 anos ou mais;

- Profissionais da educação (Ensino fundamental, médio, superior e profissionalizante), atuantes no município de Itaperuna com declaração da instituição em que atua ou contracheque;

- Pessoas com comorbidades, com 18 anos ou mais (laudo médico e receita de medicamentos).

- Pessoas com deficiência permanente com 18 anos ou mais (OBRIGATORIAMENTE: laudo médico ou cadastro no BPC – Benefício de Prestação Continuada).



Para se imunizar, é necessário levar documento de identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS ou comprovante de residência.



Para mais informações sobre lista de comorbidades e deficiência permanente, clique no link: https://www.itaperuna.rj.gov.br/.../lista-deficiencia...



OBS: Quem se vacinar contra a Covid-19 precisa aguardar no mínimo 15 dias para receber o imunizante contra a gripe. Para reforçar a sua imunidade, lembre-se da data agendada para a sua 2ª dose desta vacina.



A maior cidade do Noroeste Fluminense contava com 103.224 habitantes, segundo dados do último censo. O que significa que cerca de 35% da população já foi infectada pelo "novo coronavírus".







