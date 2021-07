Imunização contra o "novo coronavírus" teve balanço divulgado em Natividade.; - Foto: reprodução internet

Imunização contra o "novo coronavírus" teve balanço divulgado em Natividade.;Foto: reprodução internet

Publicado 16/07/2021 10:45

Natividade - Um balanço sobre a campanha de vacinação contra o " novo coronavírus" em Natividade, no Noroeste Fluminense, foi divulgado na quinta-feira, 15. No município até esta data, 7.665 pessoas receberam a primeira dose do imunizante, enquanto que 3.166 já completaram o ciclo com a segunda aplicação.

Veja os detalhes:

Campanha em Natividade, Foto: divulgação/PMN