O caso foi registrado na 143ª DP.Foto: reprodução internet

Publicado 17/07/2021 12:42

ITAPERUNA - Policiais do 29° BPM (Itaperuna) foram acionados por um homem de 55 anos que relatou ter sido assaltado, no Loteamento João Bedim, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vítima contou ter dado uma carona para uma travesti do terminal rodoviário até o referido bairro quando no percurso foi oferecido um “programa” que teria sido recusado pelo motorista.

Ainda de acordo com o condutor do veículo, a travesti pegou a chave do automóvel e o celular da vítima. Com uma tesoura pequena, desferiu golpes e fugiu. Quando estava correndo o celular acabou caindo, sendo recolhido. Na 143ª DP, o celular tocou. A travesti, reconhecida através de foto, não havia sido localizada até o fechamento do registro de ocorrência.