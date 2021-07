Homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo na 143ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 17/07/2021 12:30

ITAPERUNA - Um motorista de 44 anos foi preso armado na Estrada de Itajara, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) abordaram o condutor de um veículo Fiat modelo Touro de cor branca após denúncia. Com o homem foi encontrada uma pistola inox da marca Taurus de calibre 380, sem munições. O motorista foi autuado por porte ilegal de arma de fogo na 143ª DP. Uma fiança foi arbitrada, mas até o fechamento desta matéria o pagamento não teria sido confirmado.