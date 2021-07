O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 17/07/2021 12:50

ITAPERUNA - Policiais do 29° BPM (Itaperuna) abordaram um homem de 38 anos com três pinos de cocaína, na Rua Francisco Severiano Ribeiro, Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Ao perceber que os militares estavam se aproximando, o suspeito teria jogado algo ao chão. O material entorpecente foi recolhido. O homem foi autuado por posse e uso de droga na 143ª DP, ouvido e liberado. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.