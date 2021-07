O caso foi registrado no plantão, na 136ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado no plantão, na 136ª DP.Foto: divulgação

Publicado 17/07/2021 14:18

MIRACEMA - Militares do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) junto com policiais civis da 137ª DP de Miracema, no Noroeste Fluminense, foram à Rua Capitão Sena, no bairro Santa Tereza, cumprir mandado de busca e apreensão em desfavor de um homem de 29 anos. Durante diligência na residência do suspeito, em uma gaveta do guarda roupas, foram encontrados 61 pinos contendo cocaína pesando 36,5 gramas; R$20 e um aparelho celular. O rapaz assumiu a propriedade da droga. O caso foi registrado no plantão, na 136ª DP, onde o envolvido foi autuado com base no Art. 33 da lei 11.343/2006 ficando o mesmo preso sob os cuidados da Polícia Civil.