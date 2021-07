Revólver apreendido estava na cintura do suspeito. - Foto: divulgação

Publicado 17/07/2021 13:18

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 21 anos foi preso em flagrante com uma arma de fogo em um baile funk, no bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua), foram até a Rua Heitor de Bustamante e abordaram o rapaz que já seria conhecido dos PMs por envolvimento com o tráfico. Com ele os agentes apreenderam um revólver de calibre 38 com seis munições intactas. A arma estava na cintura do suspeito. Ainda de acordo com a polícia, cerca de 200 pessoas estavam participando do evento. O jovem foi levado para a delegacia, onde foi autuado e liberado após pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00.