Policiais foram ao local e se posicionaram em um ponto estratégico, onde puderam observar a movimentação de cinco suspeitos. - Foto: divulgação

Publicado 17/07/2021 14:17

Itaocara - Dois homens - 24 e 37 anos - foram presos e um adolescente de 16 apreendido com drogas e materiais que possivelmente seriam usados em um roubo em Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 2ª Cia foram verificar informações que apontavam para pessoas ligadas a uma facção criminosa vendendo entorpecentes na Estrada de Campo de Semente, na zona rural do município.

Os agentes foram ao local e se posicionaram em um ponto estratégico, onde puderam observar a movimentação de cinco suspeitos que estavam em motocicletas. No momento em que os militares foram realizar a abordagem dois suspeitos fugiram por uma área de mata e não foram localizados. Os outros três, entre eles um adolescente, foram encaminhados para a delegacia. Na ação, os policiais apreenderam 19 sacolés de cocaína, 14 buchas de maconha, R$ 174, um celular, uma touca ninja preta, uma faca e duas motos.

O adolescente foi autuado por fato análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo entregue a sua mãe para posteriormente ser apresentado ao Ministério Público. Já os outros dois foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. A dupla deve ser apresentada em audiência de custódia para depois possivelmente ser encaminhada à unidade prisional onde ficarão à disposição da Justiça.