Publicado 19/07/2021 09:08

ITAPERUNA - Uma equipe do 21º BPM Grupamento de Bombeiro Militar (GBM-Itaperuna) foi acionada, neste domingo (18), às 00h45, após grave acidente de trânsito ocorrido no Recanto dos Colibris, bairro Vinhosa, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vítima conhecida como “Marco do Bar”, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, que ficou preservado pela Polícia Militar até ser realizada perícia. De acordo com testemunhas, o motociclista colidiu em caminhão parado. O corpo foi removido no rabecão dos bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML) de Itaperuna.