O caso foi registrado na 148ª DP. - Foto: reprodução internet

O caso foi registrado na 148ª DP.Foto: reprodução internet

Publicado 17/07/2021 14:31 | Atualizado 17/07/2021 15:24

ITALVA - Um homem de 35 anos foi preso por estupro de vulnerável na Estrada da Alegria, Ponte e Tábua, em Italva, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29°BPM (Itaperuna-RJ) que atuam a 4ª Cia, nas equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo I e II) e na radiopatrulha do seto "O", cumpriram o mandado de prisão referente ao crime supostamente cometido na cidade de Ibitirama (ES). O suspeito foi localizado, segundo a Polícia, após trabalho conjunto da Polícia Militar e o coordenador de Ordem Pública do município. O infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido à 148ª DP. Ele será transferido ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.