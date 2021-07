O caso seguiu para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. - Foto: divulgação

O caso seguiu para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes.Foto: divulgação

Publicado 19/07/2021 09:25

CARDOSO MOREIRA -Um motociclista foi preso alcoolizado em São Joaquim, distrito de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. De acordo com populares, o condutor estaria praticando direção perigosa e com uma faca na cintura. O motorista da moto Honda modelo Fan 125cc de cor preta foi localizado na Rua Santa Rita de Cassia, . Na cintura do homem de 39 havia uma faca.

O caso seguiu para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. O resultado do exame de alcoolemia foi positivo. Autuado por conduzir veículo sob efeito de álcool e porte de arma branca, o motociclista permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.