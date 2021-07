O caso foi registrado na 144ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 144ª DP. Foto: divulgação

Publicado 19/07/2021 09:21

Bom Jesus do Itabapoana - Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia abordaram os ocupantes de uma moto Honda modelo Titan de cor preta, na Avenida Governador Roberto Silveira, Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, em frente a um colégio. Na cintura de um dos suspeitos os agentes encontram uma arma de airoft. A dupla foi ouvida na 144ª DP e liberada após o registro de ocorrência.