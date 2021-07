O caso foi registrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. - Foto: cdivulgação

Publicado 19/07/2021 09:14

NATIVIDADE - Um homem foi preso por tráfico de drogas, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram informado que uma pessoa compraria droga para revender no distrito de Ourânia. Durante patrulhamento pela Rua Coronel Pimenta, local denunciado, os militares localizaram o suspeito. Ao ser confrontado com as informações, ele confirmou os fatos e entregou o total de 37.80g de cocaína, de acordo com laudo pericial. O homem foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.