Ação do 29° BPM em combate ao tráfico de drogas.Foto: divulgação

Publicado 20/07/2021 13:57

BOM JITABAPOANA - Uma mulher de 32 anos foi presa por tráfico de drogas, na RJ-186, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações apuradas pelo 29° BPM (Itaperuna-RJ) uma pessoa estaria utilizando um ônibus para transportar drogas de Minas Gerais para o Espírito Santo. Para não se passar como suspeita, ela sempre estava com uma criança.

Na madrugada desta terça-feira (20), os militares localizaram o coletivo que seria utilizado pela muljer, na Avenida Geraldo Magela Rodrigues. Os agentes deram ordem e o motorista parou o ônibus. A suspeita estava com uma criança no colo. Na bolsa que estava com a passageira havia três tabletes. O material foi encaminhado à perícia e o resultado 2kg 447,10g de cocaína.

A envolvida foi autuada com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 na 144ª DP e permaneceu presa à disposição da Polícia Civil. O garoto ficou aos cuidados de uma conselheira tutelar.