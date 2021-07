Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022999801177. - Foto: divulgação

Publicado 20/07/2021 13:59

Miracema - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre a tentativa de homicídio contra um homem de 36 anos, provocado por disparos de arma de fogo, no Centro de Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) deslocaram-se para o PU do município onde a vítima deu entrada para verificar o fato. Ele não soube identificar o autor dos tiros.

De acordo com informações obtidas pela Polícia, o rapaz estava na Rua Elpídio Portes Mendes trabalhando na manutenção de rede de abastecimento de água juntamente com outros funcionários, quando uma pessoa a pé, encapuzada e trajando camisa camuflada, possivelmente ligado a facção criminosa, passou pelo local e efetuou tiros contra a vítima que atingiram suas costas transfixando e saindo pelo abdômen. O caso foi registrado na 137ª DP na cidade. O local foi periciado. Até O fechamento desta matéria o homem segue internado no hospital e não corre risco de morrer.

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022 999801177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.