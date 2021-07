Daiana Gabin e Tiago Leifert - Reprodução Internet

Daiana Gabin e Tiago Leifert Reprodução Internet

Publicado 17/07/2021 11:18 | Atualizado 17/07/2021 11:21

São Paulo - Daiana Garbin, jornalista e esposa de Tiago Leifert, falou sobre os anos que passou sofrendo com transtorno alimentar e distorção da imagem corporal neste sábado. "Sofri por mais de 20 anos com essas doenças, eu tinha uma relação completamente doentia com meu corpo e com a minha alimentação, eu tentava não comer e na adolescência foi a pior fase... eu passa dias comendo uma maçã, chegava a desmaiar de fome, tudo isso em busca de ser mais magra. Eu cheguei a pesar quase 20kg e mesmo assim eu me sentia gorda" iniciou a jornalista durante entrevista a Valéria Almeida, para o 'É de Casa, da Globo.

"Sempre tive peso normal, sempre fui magra, sempre foi uma questão de percepção, eu sentia o meu corpo grande, eu tinha impressão que eu não passaria por portas estreitas, eu sempre comprava roupas mais largas, as pessoas que tem essa doença, de fato, enxergam o corpo de uma maneira que não é real. Meu marido que percebeu os sintomas, foi aí que fui buscar ajuda médica e fazer o tratamento. Eu só fui receber o diagnóstico aos 34 anos, ou seja, passei mais de 20 com isso. Por isso, é importante um acompanhamento médico, psiquiátrico também", continuou a jornalista.

Ao falar sobre a gestação e como pensava nesta fase da vida, Daiana não fugiu da resposta. "Eu tinha medo da gestação, eu tinha medo não só da transformação do corpo, mas como seria o pós-parto e hoje eu tenho alegria de estar com a minha filha, que é o maior amor da minha vida, e estou com o maior peso que já tive. Eu tenho o orgulho de dizer que amo meu corpo como nunca amei, especialmente porque ele foi fonte de vida para minha vida e continua sendo alimento para ela", pontuou ela. Lua, a primeira filha de Daiana Garbin e Tiago Leifert, nasceu em outubro de 2020. À época, o apresentador se emocionou ao anunciar a chegada da criança ao mundo.