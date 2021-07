Ludmilla e Gloria Groove - Reprodução Internet

Publicado 17/07/2021 08:33

Rio - Duas vozes potentes! O novo episódio "Lud Session", que traz um medley exclusivo com Ludmilla e Gloria Groove, já é sucesso. Com um menos de 48h, o vídeo, intimista, que traz cinco canções se destaca no Youtube, com vídeo em alta e mais de 1,7 milhão de views. No repertório, um medley poderoso entre as artistas, com as músicas "Modo Avião", "A Tua Voz", "700 Por Hora", "Radar" e "A Música Mais Triste do Ano".