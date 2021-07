Juliette Freire rouba a cena ao posar com vestido preto - Reprodução Instagram

Publicado 17/07/2021 09:13 | Atualizado 17/07/2021 09:14

fotogaleria

Rio - Juliette Freire roubou a cena, nesta sexta-feira, ao posar com um vestido preto curtinho nas redes sociais. O clique da campeã do 'BBB 21', que ressaltou suas curvas e beleza, deixou seus milhões de seguidores babando.

"Bom dia com as fotos do look de ontem. Gostasse?!", escreveu Juliette, na legenda da publicação, recebendo mais de 1 milhão de

curtidas em poucas horas.



"É nada mais e nada menos que o PODER!", disparou uma fã. "Deusona", disse outro. "Avisa que é ela", destacou um

terceiro.