Publicado 17/07/2021 10:09 | Atualizado 17/07/2021 10:11

Rio - O cantor e compositor Zé Ricardo revelou na noite desta sexta-feira que Dona Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, vai gravar um CD. No vídeo postado pelo cantor no Instagram, ela aparece no estúdio acompanhada de Juliana Amaral, irmã do humorista.

"Tarde deliciosa com essas duas que amo tanto @dealucia66 e @juamaral00! Paulo Gustavo amava colocar Dea Lúcia pra cantar. Ele sempre foi fã demais dela. Hoje, Ju, eu e @mpiassarollo nos emocionamos vendo ela cantar. Vamos fazer um CD com a Dea! Para celebrar vida e arte. Para celebrar a amizade. Para lembrar do Paulo e de todo amor que ele nos deixou de legado!", escreveu Zé.

Nos comentários, a mãe de Paulo Gustavo agradeceu o cantor. "Obrigada, Zé Ricardo por todo carinho comigo. Amo você e esses meninos MÚSICOS MARAVILHOSOS que tanto me apoiam. Um beijo no coração de cada um TE AMO ZÉ".

Famosos e anônimos vibraram com a notícia. "Já estou ansiosa pelo lançamento", escreveu a apresentadora Didi Wagner. "Ahhhh meu deus que emoção", disse Ingrid Guimarães. "Que lindo, eu já chorei e emocionei só de ver esse vídeo e esse áudio. Paulo de onde estiver deve ta atazanado de alegria e gratidão vendo os amigos ajudarem a mãe e a irmã a passarem por esse momento tão difícil da perda", falou uma fã.



No início do mês, Dona Dea prestou homenagens aos dois meses da morte do filho, devido a complicações da Covid-19, com fotos fofas dos netos. "Meu filho amado você está aqui ao meu lado em cada sorriso e abraço de Romeu e Gael. Te amo", escreveu ela, no Instagram.