O caso foi registrado na 144ª DP.Foto: divulgação

Publicado 21/07/2021 15:53

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Pimentel Marques, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. De acordo com denúncia, um rapaz estava vendendo entorpecentes. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) fizeram contato com a tia do suspeito, que autorizou buscas na residência.

Durante os trabalhos os militares apreenderam 42 sacolés de cocaína, quatro buchas de maconha, tablete e uma sacola contendo maconha, balança de precisão, R$ 445, material utilizado para endolar entorpecentes e um aparelho celular. O homem assumiu a propriedade dos materiais.

O laudo pericial apontou o total de 400 gramas de maconha e 27 gramas de cocaína. O envolvido foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 na 144ª DP e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. O celular foi devolvido a tia do envolvido.