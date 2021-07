Abertura com a participação do prefeito, Silvestre José Gorini, juntamente com o secretário municipal de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva. - Foto: divulgação

Abertura com a participação do prefeito, Silvestre José Gorini, juntamente com o secretário municipal de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva.Foto: divulgação

Publicado 21/07/2021 15:50

VARRE-SAI - A abertura da Capacitação para Professores e Pessoal de Apoio das escolas da rede pública de ensino municipal de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, aconteceu na manhã desta terça-feira (20/07), no Centro Cultural Sebastião Oliveira Vargas. Na ocasião, participaram o prefeito, Silvestre José Gorini, juntamente com o secretário municipal de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva.

“Vocês atuam em um serviço muito importante que é na área da Educação, pela qual temos muito carinho. Parte das mãos de vocês, o futuro dos futuros cidadãos de Varre-Sai. É muito importante a Secretaria estar com o propósito de fazer uma reciclagem periódica e como a gente tem notado um resultado muito satisfatório na Educação do município, queremos continuar melhorando. Esperamos que tenham um bom aproveitamento dessa capacitação”, afirmou o prefeito Silvestre.

Durante a capacitação os professores e pessoal de apoio receberam diversas orientações de trabalho.

De acordo com o secretário municipal de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva, a finalidade do encontro é aperfeiçoar o desempenho e melhorar as relações entre a Secretaria, professores e pessoal de apoio.

“Buscamos fortalecer a parceria e melhorar cada vez mais a Educação no município”, disse o secretário.