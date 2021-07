Em Itaocara, imunização seguirá para gestantes, puérperas e lactantes (com bebê de até um ano), por agendamento. - Foto: reprodução internet

Publicado 22/07/2021 16:58

ITAOCARA - A Prefeitura de Itaocara, no Noroeste Fluminense, anunciou que suspendeu temporariamente a vacinação contra a Covid-19 no município. O motivo é a falta de doses. “Estamos aguardando a chegada de novas doses para divulgarmos um novo calendário”, diz o comunicado. A imunização seguirá para gestantes, puérperas e lactantes (com bebê de até um ano), por agendamento. Até a terça-feira, 20, 63% do público alvo para vacinação no município já havia tomado a primeira dose ou a dose única, e 23% já havia tomado as duas doses. Em Itaocara, 560 moradores tomaram a vacina da Janssen, que é de dose única.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza, nesta quarta (21.07) e quinta-feira (22.07), a entrega de 484.750 doses de vacinas contra a Covid-19 aos 92 municípios do estado. Desse total, 242.420 são do imunizante Oxford/Astrazeneca, 138.200 de CoronaVac e 104.130 da Pfizer. Todas os lotes das vacinas têm quantidades destinadas para aplicações da primeira e da segunda doses, disponibilizadas para ampliação da cobertura vacinal da população fluminense.