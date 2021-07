36º BPM pede para que os moradores, em hipótese alguma, repassem senhas por telefone ou entreguem o cartão para qualquer pessoa antes de conferir com a operadora do serviço uma possível solicitação. - Foto: divulgação

Publicado 22/07/2021 16:36

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um adolescente de 15 anos foi apreendido após ser surpreendido fazendo saques com um cartão de crédito supostamente clonado, no Centro de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) foram à Rua Conselheiro Paulino após serem acionados por um homem de 46 anos e no local se depararam com o jovem sendo imobilizado pelo pescoço pela suposta vítima do estelionato.

De acordo com informações obtidas pela Polícia, o morador havia recebido ligações de um número desconhecido dizendo que seu cartão havia sido clonado e que uma pessoa iria até sua oficina pegar o cartão para cancelamento do mesmo. Momentos depois o suspeito apareceu na oficina e a vítima, sem perceber que seria um golpe, acabou entregando três cartões. Em seguida a vítima verificou, por meio dos aplicativos dos cartões, que o valor do saldo em sua conta havia sido alterado, tendo sido realizado retirada de dinheiro. Ao perceber o uso indevido de seu cartão, o homem correu até uma agência bancária e flagrou o adolescente fazendo saques. Na delegacia o jovem foi autuado por fato análogo ao crime de estelionato, mas foi liberado e entregue ao Conselho Tutelar.