O caso foi registrado na 136ª DP.Foto: divulgação

Publicado 23/07/2021 10:40

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Doze pedras de crack forma apreendidas no bairro Ferreira, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) abordaram um homem de 31 anos na Rua Helena Chicralla e encontraram o material entorpecente e R$ 5. Os agentes desconfiaram que o suspeito tivesse engolido uma das pedras. Ele foi encaminhado ao Hospital Hélio Montezano de Oliveira, mas a tomografia não identificou nenhuma alteração. O envolvido foi autuado por posse e uso de droga na 136ª DP e vai responder ao processo em liberdade. Uma audiência no Juizado Especial Criminal deve ser agendada.