Reunião no gabinete do prefeito Dr. Silvestre.Foto: divulgação/ PMVS

Publicado 23/07/2021 21:54

VARRE-SAI - O prefeito de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, Silvestre José Gorini, acompanhado do vice-prefeito João Batista de Souza Freitas, recebeu em seu gabinete nesta sexta-feira (23/07), o deputado federal licenciado e secretário estadual de Transportes do Rio de Janeiro, Rogério Teixeira Júnior (DEM-RJ), o Juninho do Pneu, juntamente com o deputado estadual, Luiz Martins (PDT), que estavam acompanhados pela secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Maristela Louvain Fabri Moraes.

Na ocasião, Juninho do Pneu anunciou oficialmente a emenda parlamentar destinada ao município no valor de R$ 700 mil para a construção de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e discutiu outros pleitos do município como a construção de uma futura rodoviária e uma linha intermunicipal ligando Varre-Sai ao Rio de Janeiro, além de projetos de recapeamento de estradas. “Foi um prazer conhecer o prefeito Silvestre, com tanta experiência e conhecer Varre-Sai, uma cidade tão acolhedora e ainda poder ajudar de alguma forma a cidade com nossas emendas. Podem contar sempre com a gente”, afirmou Juninho do Pneu.

Já o deputado estadual Luiz Martins falou da proximidade com o município. “Tenho um carinho muito grande por Varre-Sai, onde temos laços estreitos com a secretária Maristela Fabri e estamos aqui para ouvir as demandas da Prefeitura para a gente ajudar junto ao Governo do Estado”, disse.

O prefeito Silvestre José Gorini agradeceu a visita e apoio ao município. “Recebemos hoje a visita do secretário estadual de Transportes, Juninho do Pneu e do deputado Luiz Martins. Na oportunidade, fizemos algumas reivindicações em prol do município que foram bem recebidas pelos parlamentares, com a promessa de obter recursos em favor da nossa população”, disse o prefeito.

Também estavam presentes o presidente da Câmara de Varre-Sai, Luiz Carlos Mota e os secretários municipais de Agricultura, José Maria de Freitas Pellegrini; de Saúde, Rafael Fabbri Ramos; de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva e de Gabinete, Vinicius Oliveira Dutra.