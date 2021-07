Um automóvel com som alto também foi apreendido na ação. - Foto: divulgação/PMI

Um automóvel com som alto também foi apreendido na ação.Foto: divulgação/PMI

Publicado 25/07/2021 18:19 | Atualizado 26/07/2021 08:44

ITALVA - O Departamento de Ordem Pública e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Italva, no Noroeste Fluminense, realizaram nos três últimos dias a operação 'Nova Aurora', na praça do distrito de Guarnieri, com o objetivo de coibir e reprimir a perturbação do trabalho e sossego público. Moradores reclamaram que por vários fins de semana estavam sendo submetidos ao barulho constantemente, principalmente durante as madrugadas, com carros com som automotivos ligados atrapalhando o descanso dos vizinhos na localidade. A operação contou com o apoio do 29° BPM (Itaperuna-RJ) por meio do Destacamento de Polícia Ostensivo (DPO) do município e da 148ª DP.

Durante a ação, além da apreensão de um veículo que estava com som alto, os guardas municipais receberam uma denúncia apontando que havia um automóvel abandonado próximo à Guarniere. Os agentes junto com policiais militares foram à comunidade de Cantagalo onde encontraram um veículo Corsa Sedan, de cor cinza, sem o aparelho de som; alto falantes e console danificado; aberto e sem chave, não sendo possível verificar o porta-malas. O carro teria sido roubado em Belford Roxo, RJ. O caso foi registrado na 148ª DP.

Publicidade

O diretor do departamento de Ordem Pública, sargento PM Navarro, destaca que esta operação é mais uma ação da política de segurança pública do governo de confiança da prefeitura de Italva. Ele contou ao O DIA que a equipe chega ao local e faz o patrulhamento para verificar a informação passada por moradores. Navarro explicou também que a GCM aciona a PM para registrar o fato na delegacia. De acordo com a Polícia, o recolhimento do automóvel não foi possível por não haver meios para transportá-lo até a delegacia o que deve acontecer posteriormente.