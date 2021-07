Bomfim Rodrigues se apresenta no Nonna Pizzaria e Cantina a partir das 19h no Selo Cidade do Jazz & Blues - Divulgação

Bomfim Rodrigues se apresenta no Nonna Pizzaria e Cantina a partir das 19h no Selo Cidade do Jazz & BluesDivulgação

Publicado 29/07/2021 14:36 | Atualizado 29/07/2021 14:42

Rio das Ostras - Mais dois shows vão aquecer as noites de inverno de Rio das Ostras por meio do Selo Cidade do Jazz & Blues. As apresentações são nesta quinta, dai 29, em dois estabelecimentos que servem a boa gastronomia: Nonna Cantina e Pizzaria e Bartrô Restaurante e Bistrô.

O Selo tem o objetivo de fomentar durante todo o ano os gêneros musicais que marcam o principal Festival da baixa temporada em Rio das Ostras e que lançou a cidade internacionalmente.

Publicidade

No Nonna quem se apresenta é Bomfim Rodrigues levando música de nível com muito jazz, blues e releituras do cancioneiro clássico MPB “jazzístico”. O espaço fica na avenida Governador Roberto Silveira, nº 165, em Costazul.

Já no Bartrô, Gabriel Lobo, volta à Rio das Ostras para celebrar os reencontros que começam a parecer possíveis. Em ótima companhia, com o baixista Diogo Spadaro e o saxofonista Samuel Daher, Gabriel propõe um brinde a esse novo período de esperança. No repertório estarão joias da Bossa Nova e clássicos do Jazz. O local fica no Centro, na rua Jandira Moraes Pimental, nº 449.

Publicidade

SELO - Os objetivos da criação do Selo são consolidar a Cidade por meio desses estilos musicais, atrair um público diferenciado, abrir mais espaço para os músicos locais e usar tudo isso para alavancar a economia.

Os estabelecimentos que aderiram ao Selo devem promover, pelo menos uma vez por mês, shows de jazz ou blues, para juntos formarem um circuito de eventos. Em contrapartida, terão suas marcas associadas em todas as programações oficiais de jazz e blues promovidas pela Administração Municipal, além de pontuarem para participação da Chamada Pública do evento anual.

Publicidade

Os estabelecimentos que quiserem aderir ao Selo Cidade do Jazz & Blues podem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, s/nº – Extensão do Bosque) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou obter informações pelo telefone (22)2771-6425.