Lançamento do Foca, projeto de fomento à cultura no Rio.Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 28/07/2021 14:16 | Atualizado 28/07/2021 14:16

Rio - A Prefeitura do Rio retoma o edital de fomento à cultura carioca. A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) anunciou, nesta quarta-feira, o Foca, iniciativa de Fomento à Cultura Carioca, que vai disponibilizar aproximadamente R$ 20 milhões a mais de 300 projetos culturais, abrangendo toda a cidade. O edital, anunciado no Museu do Amanhã, foi reformulado e terá duas linhas de ação: diversificar as categorias do projeto e descentralizar/democratizar o acesso por territórios.

"O Rio é o centro da produção cultural brasileira. É o início do reinício. Virão mais novidades e recursos para esta área que é tão importante para a economia da cidade. Será um renascimento. O Rio vai voltar a ter o maior orçamento da cultura do país. Vamos voltar a ser protagonistas", disse o prefeito Eduardo Paes.



Na primeira linha de incentivo, o objetivo é selecionar e apoiar financeiramente 184 propostas em 12 categorias: teatro, circo, artes visuais, arte antirracista, produções LGBTI+, artes urbana e pública, cultura popular, música, literatura, infância, dança e pesquisa & inovação. Podem participar pessoas jurídicas (com ou sem fins lucrativos), Microeempreendedores Individuais (MEIs) e pessoas físicas (neste caso exclusivo para a categoria pesquisa & inovação). Os contemplados poderão ser apoiados com, no mínimo, R$ 25 mil e, no máximo, R$ 200 mil, cada.



A segunda linha fomentará as relações entre cultura e território, potencializando a cena artística em regiões populares da cidade. Serão distribuídos R$ 4 milhões a 120 projetos, em duas categorias: favelas da Zona Sul e do Centro (APs 1 e 2 ) e localidades da Zonas Norte e Oeste (APs 3, 4 e 5), com exceção da Barra e Jacarepaguá. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, incluindo MEIs, com residência e atuação cultural nestes territórios há pelo menos um ano. O valor para cada proposta selecionada vai variar entre R$ 25 mil e R$ 50 mil.

"O nome engraçado e curioso é para a gente focar na cultura. Para voltar, recomeçar. Vamos transformar", afirmou o secretário de Cultura, Marcus Faustini. "É a esperança de retomar a cultura carioca, que está muito machucada. É um recomeço da política de fomento à cultura, mesmo num cenário adverso. É um gesto importante da Prefeitura para mostrar que está atenta e quer voltar a ser protagonista nesta área. Precisamos voltar a ser a cidade que produz conteúdos inéditos", completou.



O comediante Big Jaum, que tem 1,5 milhão de seguidores no TikTok, participou do evento realizado no Museu do Amanhã e saiu esperançoso com o novo edital de apoio à cultura.



"Assim como o Aprendiz Cultural, acredito que é uma porta de esperança para a cultura no âmbito geral, tanto para a galera que começou e não conseguiu dar sequência por conta da pandemia, como para a galera que já está em atividade na cultura há bastante tempo. É um momento de renovação e de colocar a cidade do Rio no topo da cultura", comentou.



O escritor Jessé Andarilho também comemorou o lançamento. "A gente passou por um longo período meio esquecido, a cultura ficou em segundo plano, décimo plano, para dizer a verdade. Saber que tem pessoas olhando para a nossa área, que é muito importante para a cidade, é gratificante. É focar no foca, que essa é a parada, tá ligado?", ressaltou Jessé.



Secretaria de Cultura vai a campo para incentivar inscrições



A partir da data de publicação do edital, serão 45 dias para a inscrição. Nas duas primeiras semanas, a Secretaria Municipal de Cultura fará uma campanha de mobilização inédita para alcançar um maior número de inscritos no edital. Serão realizados encontros e lives para estimular as inscrições de artistas, produtores e agentes culturais.



"Fazer política pública é também facilitar o acesso às oportunidades. O Foca é mais uma das ações da Prefeitura para a retomada do apoio à produção cultural da cidade", destaca Marcus Faustini.



O edital terá uma comissão de seleção composta por 60 especialistas. A previsão de repasse do recurso é até dezembro de 2021. Os contemplados terão até um ano para executar e apresentar o projeto.



Prefeitura volta a investir em fomento cultural



Após quatro anos de estagnação, a cultura carioca voltou a ter investimento. Nos últimos seis meses, além do Foca, com incentivo de R$ 20 milhões, a SMC publicou o edital da lei do ISS (R$ 54 milhões) e outro para apoio a projetos ligados ao carnaval (R$ 3 milhões). Também foi lançado o programa Aprendiz Cultural, que incentiva a formação de jovens na cultura por meio de bolsas. Também foram publicados editais de gestão das lonas culturais, das areninhas e da Arena Jovelina Pérola Negra. A SMC também publicou edital de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos culturais.