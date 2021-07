Projeto Arte na Praça celebra Festa de Sant’anna em Magé. - Divulgação.

Magé - O projeto Arte na Praça que aconteceu no último final de semana, foi em homenagem a Sant’Anna, que, segundo a tradição cristã, foi avó de Jesus Cristo. A edição, além de ter ocorrido em frente à tradicional Igreja de Sant’Anna, em Pau Grande, contou com queima de fogos, estátua viva, aula de zumba, circo e várias atrações para a terceira idade.



“Estamos sempre buscando melhorar a qualidade de vida da população, este é o nosso objetivo. Por ser um espaço aberto, a rua está se tornando um local mais seguro e atrativo. É uma tendência mundial e vamos nos aproveitar disso e levar saúde, esporte e cultura para os mageenses,” afirmou o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.



Os cantores Adriano de Mauá, de manhã, Marcos Almeida, durante a tarde e a banda The Blocks, à noite, foram as atrações musicais do evento.



“O capital cultural dessas crianças que hoje tem acesso ao circo e música, por exemplo, fará muita diferença em um futuro não muito distante. É nosso papel, como Prefeitura, tentar mudar a vida dessas pessoas,” finalizou Geilton.



Arte na Praça



O projeto Arte na Praça teve início no início de julho, no bairro Pau Grande, e segundo a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, trata-se de uma iniciativa-piloto que leva cultura e arte para os moradores do sexto distrito e será levada em breve aos outros distritos.