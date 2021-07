Prefeito de Magé anuncia revitalização do Parque Natural Municipal Barão de Mauá. - Divulgação.

Publicado 27/07/2021 19:43

Magé - O Prefeito de Magé, Renato Cozzolino, anunciou nesta segunda-feira (26/07), durante um ato de conscientização que celebrou o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, melhorias para o local mais simbólico da cidade: o Parque Natural Municipal Barão de Mauá (PNMBM), área que há 20 anos se recupera do grave acidente ambiental com derramamento de óleo no ano 2000. Entre as iniciativas previstas, está a construção de uma sede e nova passarela principal.



“Temos a maior unidade de recuperação de manguezais de toda América do Sul, também responsável pela manutenção dos estoques pesqueiros que contribuem com a manutenção das atividades pesqueiras que são culturalmente praticadas pela população do 5º distrito. Vamos aproveitar nosso parque e trazer os alunos da rede municipal de ensino para terem aulas ligadas ao meio ambiente e fazer com que esse lugar também se torne um ponto turístico”, declarou Cozzolino.





Criado em 2012 pela Prefeitura, o Parque Natural Municipal Barão de Mauá é uma importante Unidade de Conservação de Proteção Integral na área de manguezal. Ele preserva um importante remanescente de ecossistema de mangue no bioma da Mata Atlântica, um dos mais ameaçados e degradados do planeta, restando hoje apenas 12,5% da sua cobertura original de acordo com estudos realizados pela SOS Mata Atlântica e Instituto de Pesquisa Espaciais (INPE).



“A conservação desse manguezal numa área de quase 15 mil m² é muito importante e seguiremos nessa tratativa de conservar, melhorar e fazer desse parque um campo de estudos em parceria a UFRJ, UERJ e outras instituições. Já temos muitos pesquisadores interessados e estamos vestindo a camisa para tornar essa unidade de conservação com um diferencial que poucos municípios do país terão”, ressalta o secretário de Meio Ambiente de Magé, Silvio Furtado.



O evento de conscientização que aconteceu no Parque também reuniu instituições voltadas à preservação, associações e autoridades, uma delas foi o senador da República, Carlos Portinho, entusiasta do Meio Ambiente, que prometeu ajudar não só Magé, mas diversos municípios da Baixada com projetos como o do PNMBM.



“É incrível poder estar dentro de um manguezal à beira da Baía de Guanabara e com essa vista linda para o Rio de Janeiro. O mangue tem uma riqueza ambiental que purifica e renasce, sendo viveiro de caranguejos e outros animais. Tenho rodado todo o Estado, principalmente na Baixada, para buscar os projetos das Secretarias de Meio Ambiente para podermos enviar demandas impositivas e contribuir com a política pública de cada município”, garante o senador.



O PNMBM fica no 5º distrito (Guia de Pacobaíba) de Magé, na divisa com o município de Duque de Caxias, tendo como limites a Área de Proteção Ambiental (APA) da Estrela, o espelho d'água da Baía de Guanabara e as áreas de terra firme e urbanas.

Unidade de recuperação de Manguezais de Magé é a maior da América do Sul. Divulgação.