Prefeitura alerta para que população continue respeitando os protocolos sanitários vigentes. - Reprodução.

Prefeitura alerta para que população continue respeitando os protocolos sanitários vigentes.Reprodução.

Publicado 26/07/2021 17:35

Magé - A 40ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de estado de Saúde, mostra o estado do Rio de Janeiro em geral com bandeira amarela (baixo risco de contrair a doença). Magé, que faz parte da região Metropolitana I permanece com bandeira laranja. O Rio ficou entre os cinco estados com mais pessoas imunizadas contra a Covid-19 no Brasil. Na última quinta-feira (22.07), chegou-se à marca de mais de 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. E, em seis meses de imunização, mais de 50% da população adulta do estado recebeu a primeira dose.



Segundo dados divulgados pela prefeitura de Magé, o novo boletim epidemiológico aponta 7 novos casos confirmados, 2 óbitos e 10540 recuperados.



Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).