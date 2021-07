Magé terá curral municipal para recolher animais soltos nas ruas.Iniciativa visa proteger a saúde de bois e cavalos e evitar acidentes com pedestres e motoristas. - Divulgação.

Magé terá curral municipal para recolher animais soltos nas ruas.Iniciativa visa proteger a saúde de bois e cavalos e evitar acidentes com pedestres e motoristas.Divulgação.

Publicado 26/07/2021 13:37

Magé - Atendendo a mais uma demanda da Agricultura, o prefeito Renato Cozzolino visitou neste sábado (24/07) um haras, em Mauá, para avaliar a possibilidade de fechar uma parceria, instalar um curral municipal no local e realizar o serviço de recolhimento e apreensão de bois e cavalos soltos em vias rurais e urbanas de Magé. A medida visa, principalmente, proteger a saúde dos animais assim como evitar acidentes com pedestres e motoristas.



“Precisamos pensar realmente em ter um curral para evitar acidentes nas vias públicas e gerar uma fonte de renda ao município para realizar nosso projeto de ter um parque de exposições. Vamos avaliar como faremos, se por decreto ou por projeto de lei encaminhado à Câmara de Vereadores. O certo é que vamos viabilizar a instalação do curral municipal quanto antes porque é necessário”, disse o prefeito.

Segundo o secretário municipal de Agricultura Sustentável, André Castilho, a iniciativa vai ajudar também a combater a proliferação de uma doença contagiosa e fatal em equinos.



“Com o recolhimento, vamos praticamente zerar a ocorrência de anemia infecciosa porque os maiores vetores são os animais soltos que, contaminados, passam a transmitir aos animais dos haras. Além de preservar a saúde dos animais, nosso objetivo com a instalação do curral é dar um ordenamento na cidade, atendendo a um pedido do prefeito para que todas as áreas da administração pública funcionem e deem uma melhor qualidade de vida para os moradores e para quem visita a nossa cidade”, disse André Castilho.



Pela dinâmica do projeto, os proprietários dos animais vão pagar taxas pelo transporte e outras despesas, como estadia, alimentação, vacinação e exames realizados nos bois e cavalos enquanto eles estiverem apreendidos no curral municipal.



Participaram da visita ao haras também a vice-prefeita Jamille Cozzolino; os vereadores Valdeck e Leandro Rodrigues; o supervisor da Emater em Magé, Edison Cruz; entre outras autoridades.