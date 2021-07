Teto da rodoviária de Magé estará reparado até a próxima semana. Parte da estrutura foi avariada por uma carreta, na noite da última quarta-feira (21). - Divulgação.

Magé - Em um trabalho integrado entre as Secretarias de Segurança Pública e Transportes e Ordem Pública de Magé, parte do teto da Rodoviária de Piabetá danificado por uma carreta será reparado até o início da próxima semana. Representantes da transportadora paulista estiveram no local, nesta sexta-feira (23), e assinaram um termo de responsabilidade para custear o dano causado ao prédio público. O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira e não houve feridos.

O secretário municipal de Segurança Pública, André Antônio Lopes, destacou a atuação da empresa Ynova Transportadora e Logística para reparar o dano.

“Fizemos contato logo após o acidente com a empresa, a partir de um vídeo postado em redes sociais, que prontamente se colocou à disposição para consertar as placas de PVC e parte da estrutura de alumínio a partir de dois orçamentos que nos pediram para fazer. E hoje (sexta), recebemos dois representantes da empresa para acertar tudo conosco”, explicou o sargento Lopes informando ainda que o conserto ficará em$ 5mil.

O gestor de Comunicação da Ynova, Ailton Gudio, disse que o problema foi pontual na história da empresa.

“É a primeira vez que acontece um acidente como este com um veículo da empresa. Mas imediatamente que fomos acionados pela Prefeitura, nos prontificamos em resolver o problema para o melhor uso do bem público pela população”, disse o representante da transportadora.

Também participaram da reunião o secretário de Transportes e Ordem Pública, Pablo Vasconcelos, e o gerente de operações da Ynova, Daniel de Castro Souza.