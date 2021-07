População de Magé começa a votar no orçamento participativo pela primeira vez na história da cidade. - Divulgação.

Publicado 26/07/2021 17:55 | Atualizado 26/07/2021 17:56

Magé - Os moradores de Magé começaram a votar, nesta segunda-feira (26), no projeto de orçamento participativo. A experiência inédita no município começou pelo 4º Distrito (Suruí), com participação ativa da população na tenda montada pela Prefeitura na Praça da Estação. Somente na primeira hora de votação, já havia mais de 100 cédulas na urna.



A infraestrutura básica foi um pedido comum entre os moradores de Suruí, entre outras demandas específicas para cada um para a cidade como um todo.



O primeiro a votar, foi o mageense Wellington de Sousa, de 41 anos, que comentou sobre a experiência. “As minhas prioridades foram a educação, a limpeza e o saneamento básico”, disse o funcionário público.



“Eu pedi saneamento básico, iluminação pública, creche, além de segurança e um centro para saúde das mulheres”, revelou o desenhista José Maria Pereira, de 69 anos.



O prefeito Renato Cozzolino destacou a importância de ouvir a população para estabelecer as prioridades do município.



“É muito importante que cada morador, que conhece bem a realidade do seu bairro e do seu distrito, possa opinar sobre quais são as prioridades de ações municipais dentro de suas regiões. O orçamento participativo é uma novidade na cidade, mas deve ser constante porque acreditamos que, apenas através do diálogo com a população, conseguimos fazer uma gestão verdadeiramente voltada para toda a cidade”, explicou o prefeito.



A secretária municipal de Planejamento e Orçamento, Micaela Zeferino, reiterou as palavras do prefeito.

“Os programas já existem no Plano Plurianual para os quatro anos de governo. O que estamos fazendo é escolher, com a população, o que será implantado no orçamento de 2022. E nossa ideia é fazer isto nos próximos também. É muito importante que a população participe deste processo, dê usa opinião. Afinal, quem conhece melhor os problemas da cidade é o cidadão mageense. Assim, nós esperamos contar com a contribuição das pessoas para construir uma cidade melhor e com mais amor”, disse a secretária.



Cronograma - A votação segue até a próxima sexta-feira (30), nos demais distritos da cidade, sempre das 9h às 17h, e também no site da Prefeitura (www.mage.rj.gov.br). O cronograma segue ao longo da semana:



(27/07) - Tenda da Prefeitura montada na Unidade Mista 24h de Mauá;

(28/07) – Acontece em duas tendas, na Praça de Andorinhas, em Santo Aleixo, e outra no Centro de Produção de Alimentos e Propagação de Mudas e Sementes Melhorados (Cepam), no Rio do Ouro;

(29/07) - Praça da Prefeitura (Centro de Magé);

(30/07) – Mais duas tendas, na Praça 7 de Setembro, em Piabetá, e na Avenida Automóvel Clube esquina com Rua C, em Fragoso.