45 Unidades de Saúde da Família de Magé estão funcionando aos sábados das 8h às 12h.Divulgação

Publicado 23/07/2021 18:05 | Atualizado 23/07/2021 18:05

Magé - Para facilitar as pessoas que trabalham durante a semana e não conseguem acessar os serviços da Atenção Básica, as 45 Unidades de Saúde da Família (USF) de Magé estão funcionando aos sábados das 8h às 12h com coleta de preventivo, agendamento de consultas, atendimento com enfermagem, vacinação de rotina, verificação de pressão arterial e glicose. Além da triagem para quem tem suspeita da Covid-19.

“Muitas pessoas não conseguem ir na USF durante o horário comercial nos dias de semana por isso decidimos abrir as unidades aos sábados para que essas pessoas não deixem de ter acesso aos serviços. Já reabrimos quatro USFs nesses seis primeiros meses de gestão e vamos continuar investindo na Atenção Básica, porque a Saúde começa pela prevenção e em Magé as pessoas serão cuidadas desde a raiz do problema”, explica o prefeito Renato Cozzolino.

De acordo com a coordenadora da Atenção Básica, Cassandra Soares, em 2020, Magé tinha 41 USFs. “No início de 2021 eram 41 unidades e 46 equipes, sendo que cinco não eram homologadas. Hoje temos 45 unidades e 47 equipes trabalhando na Estratégia de Saúde da Família. Estamos construindo mais duas: uma no Rio do Ouro e outra no BNH de Santo Aleixo. Nossa Atenção Básica está bem mais forte e estruturada”, disse a coordenadora.