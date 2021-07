Magé contabiliza quase 2 mil votos em segundo dia de votação popular no orçamento do governo. - Divulgação.

Publicado 27/07/2021 20:51

Pela primeira vez na história da cidade, os moradores de Magé estão participando do orçamento de governo, que acontece uma vez ao ano em todos os municípios e estados. A experiência inédita no município começou pelo 4º Distrito (Suruí), com participação ativa da população na tenda montada pela Prefeitura na Praça da Estação. Nesta terça-feira, segundo dia de votação, a caravana do Orçamento Participativo esteve hoje Mauá, no pátio da Unidade Mista 24 horas, na Figueira. Foram 755 votos contados na urna e o site da Prefeitura já ultrapassou mil votos até o fechamento desta matéria.



Nesta quarta (28), a votação será simultânea em três locais: Praça de Andorinhas para os moradores do 2º distrito, e no distrito agrícola, a população pode votar presencialmente no Cepam (Centro de Produção de Alimentos e Propagação de Mudas e Semente Melhorados - o antigo Cepta), na Cachoeira Grande, e na Escola Municipal Celso Goulart no Rio do Ouro. Além do voto online no site da Prefeitura mage.rj.gov.br.



O prefeito Renato Cozzolino destacou a importância de ouvir a população para estabelecer as prioridades do município.







Cronograma- A votação segue até a próxima sexta-feira (30), nos demais distritos da cidade, sempre das 9h às 17h, e também no site da Prefeitura (

“É muito importante que cada morador, que conhece bem a realidade do seu bairro e do seu distrito, possa opinar sobre quais são as prioridades de ações municipais dentro de suas regiões. O orçamento participativo é uma novidade na cidade, mas deve ser constante porque acreditamos que, apenas através do diálogo com a população, conseguimos fazer uma gestão verdadeiramente voltada para toda a cidade”, explicou o prefeito.- A votação segue até a próxima sexta-feira (30), nos demais distritos da cidade, sempre das 9h às 17h, e também no site da Prefeitura ( www.mage.rj.gov.br ). O cronograma segue ao longo da semana:

(28/07) – Acontece em duas tendas, na Praça de Andorinhas, em Santo Aleixo, e outra no Centro de Produção de Alimentos e Propagação de Mudas e Sementes Melhorados (Cepam), no Rio do Ouro;

(29/07) - Praça da Prefeitura (Centro de Magé);

(30/07) – Mais duas tendas, na Praça 7 de Setembro, em Piabetá, e na Avenida Automóvel Clube esquina com Rua C, em Fragoso.