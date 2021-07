Praça Manuella Ourique de Carvalho Suppo foi entregue aos mageenses com paisagismo, pintura, pavimentação e iluminação de toda a região ao redor. - Divulgação.

Publicado 26/07/2021 18:21

A Prefeitura de Magé entregou aos mageenses na última sexta-feira (23),a Praça Manuella Ourique de Carvalho Suppo, em Santo Aleixo. A Secretaria de Infraestrutura realizou o trabalho de paisagismo, pintura, recuperou a base pavimentada, que, segundo o secretário da pasta, estava inconclusa, além de iluminar toda a região na praça e ao redor dela.



“Estou contente, pois entregamos esta noite mais um equipamento urbano e público para o lazer da população. Todo o trabalho foi feito pela nossa secretaria, a pedido do prefeito, que há poucos meses, solicitou que finalizássemos essa praça e assim fizemos”, disse o secretário Marcos Pereira



O prefeito Renato Cozzolino esteve presente no evento e revelou que pretende continuar dando seguimento as obras inacabadas.



“Pegamos o município muito abandonado, com diversas obras deixadas de lado. A Instituição de Longa Permanência, o saneamento básico no bairro da Barbuda, entre outras. Nosso foco será concluí-las. Sabemos da necessidade de ter um espaço de lazer, para as famílias se encontrarem e se divertirem. Faremos isso por todo o Município”, afirma o prefeito.