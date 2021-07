Magé terá primeira fonte interativa para banho em Piabetá. Obra também contempla um quiosque duplo e mobiliário urbano inovador e tem previsão de entrega em 30 dias. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 23/07/2021 17:23

Magé - A Prefeitura de Magé está construindo a primeira fonte interativa para banho do município, na Praça da Limeira em Piabetá. Com previsão de entrega em 30 dias, a obra no local terá ainda a construção de um quiosque duplo, com acabamento em blindex e banheiros acessíveis; a instalação de mobiliário inovador, com bancos de concreto e madeira; e um projeto paisagístico para os jardins. “É uma obra que vai marcar o sexto distrito e todo o município. Vamos dar uso a um lugar que estava abandonado e era muito pouco frequentado pelos moradores”, frisou o prefeito Renato Cozzolino.



O secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira, disse que a reforma da praça será um marco para Magé. “Será um modelo de obra que vamos implantar em outras praças da cidade, prezando pela acessibilidade e pela qualidade do material usado. Além disso, vamos proporcionar às famílias que tiverem autorização para explorar os quiosques uma fonte de renda”, salientou.



Moradora de Piabetá, a aposentada Luci Lauriana de Sá, de 62 anos, garantiu que vai usar a fonte interativa para se refrescar nos dias quentes e ensolarados. “Vou trazer os meus seis bisnetos para se divertirem aqui. Essa praça era perigosa, estava entregue às moscas. A gente tinha até medo de passar por aqui. Agora, com a reforma, as coisas vão ser bem diferentes”, revelou.



Em março, a Prefeitura de Magé começou as intervenções em Limeira. Equipes da Secretaria de Infraestrutura fizeram obras na Avenida Automóvel Clube para acabar com o desvio que os veículos tinham que fazer na praça para seguir adiante. Para evitar essa volta, o Executivo municipal retirou o triângulo que bifurcava a via e direcionava o tráfego para atrás da praça. No local do triângulo, funcionários da Prefeitura construíram um jardim arredondado, repleto de icsórias (plantas muito utilizadas no paisagismo), e taparam os buracos com asfalto. Além disso, instalaram nova sinalização na área e puseram um quebra-mola na via em frente à praça.

Obras já começaram e a previsão é estar pronta em agosto. Divulgação.