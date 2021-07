Agentes da Prefeitura atuam nas ruas diariamente para auxiliar a população na contenção do Covid-19. - Divulgação.

Publicado 22/07/2021 20:12

Magé - Em mais um ano de pandemia, a secretaria de Segurança Pública de Magé ganhou uma nova atribuição, fiscalizar aglomerações. Em seis meses foram 223 denúncias recebidas e fiscalizadas, 280 eventos clandestinos interrompidos, além da fiscalização da restrição diária imposta pelos decretos de fechamento do comércio. Durante os períodos mais agudos da quarentena, as equipes realizaram a Operação Verão, cujo objetivo é restringir a entrada em massa nas cachoeiras.



“Trabalhamos arduamente nesses seis meses de governo para manter a ordem em Magé e auxiliar a população na contenção do Covid-19. Este é só o começo”, afirmou o secretário de Segurança, Sargento Lopes.



Com a abertura parcial do comércio, o desafio é organizar os trabalhadores autônomos. Segundo o IBGE, a pandemia levou muitas pessoas para a informalidade, 11,4% do total de 85,899 milhões de trabalhadores. Segundo a Prefeitura de Magé, esses dados alarmantes foram o motivo da organização do cadastro de mais de 253 ambulantes e 190 feirantes, além de realocação de camelôs do 6º distrito que trabalhavam na Rua Benjamin Contant e foram realocados para Joaquim Lisboa buscando uma melhor condição de organização.



No 1º distrito, os guardas conversaram com os comerciantes para reorganizar o Calçadão de Magé. Foram realizadas diversas reuniões para ouvir as necessidades e orientá-los quanto as medidas de regularização e cumprimento a Legislação Municipal em especial o Código de Postura.



Além da atuação nas ruas da Segurança Pública, o disque denúncia registrou cerca de 450 chamados pelo telefone, WhatsApp e e-mail, a maioria relacionada a som alto, aglomerações em bares e festas, ocupação indevida da calçada e comércio descumprindo as determinações do decreto.