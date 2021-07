Magé em obras: 11 mil toneladas de asfalto em ruas na cidade em seis meses do novo governo. - Divulgação.

Publicado 22/07/2021 17:29

Magé - Magé está em obras. Nos primeiros seis meses de 2021, a Secretaria Municipal de Infraestrutura investiu em pavimentação, drenagem, reforma, construção e dragagem. “Nós levamos o lema do prefeito Renato Cozzolino ao último grau e entramos de cabeça no Governo com Amor. Amor pela população, amor pela história, amor por toda a Magé, cidade que merece todos os cuidados que estamos tendo”, disse o secretário Marcos Pereira. Ao todo, entre janeiro e junho, a Infraestrutura asfaltou, drenou e pôs meio-fio em mais de 50 ruas, despejou 11 mil toneladas de asfalto, tapou mais de 200 buracos e reparou 6.350 pontos de iluminação.



Com 1.500 servidores trabalhando, as obras estão por toda a parte da cidade. Em Santa Dalila, o verdureiro Romeu da Silva Lima contou a experiência com a nova rua de sua casa. “O pessoal estava fugindo daqui por causa das ruas esburacadas e cheias de lama. Agora, já ouço gente dizendo que vai voltar”. No Jardim Novo Horizonte, a dona de casa Solange Rodrigues tinha perdido a esperança. “Moro aqui há 50 anos e nunca tivemos obras. Agora que as máquinas chegaram, vai ser uma benção”. Moradora do Parque Veneza, Aline Oliveira fez até uma chamada de vídeo para mostrar o asfalto para a mãe em Rio das Ostras.



Drenagem pluvial



Muitos bairros, como Citrolândia, tiveram a aplicação de manilhas para a drenagem pluvial. Ao todo, 8 mil manilhas foram instaladas. Quanto à coleta de lixo, os novos caminhões coletores da Secretaria de Infraestrutura recolheram, com a ajuda da frota antiga, 100 mil toneladas de lixo e resíduos. Também foram realizadas 680 operações para a desobstrução de redes de esgoto e 85 operações de pintura em praças, pontes e áreas de lazer. A Prefeitura também assinou um convênio de R$ 5 milhões com o Governo do Estado para a pavimentação de 42 ruas de 12 bairros da cidade. Ao todo, 12 mil toneladas de asfalto serão despejadas em locais como os bairros do Saco, Piedade, Barbuda e Partido.