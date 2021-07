Com mais de 140 quilômetros de obras, Prefeitura de Saquarema lança o programa "Saquarema Não Para

Com mais de 140 quilÎmetros de obras, Prefeitura de Saquarema lança o programa "Saquarema Não Para - Divulgação/Prefeitura

Publicado 21/07/2021 11:42

SAQUAREMA – A Prefeitura da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos , lançou o “Programa Saquarema Não Para”, um pacote de obras a ser executado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, com estimativa de término para 2024.

Com previsão de início no mês de agosto, o programa de obras se divide em quatro grupos: drenagem, pavimentação, construção de pontes e modernização de pontos turísticos e, segundo a prefeitura, a primeira fase de trabalhos será voltada para a drenagem, problema antigo em diversos bairros da cidade. Locais onde, historicamente, há problemas de alagamentos em dias de chuva, receberão as primeiras frentes de obras.

Bairros como Porto da Roça (próximo ao Pedacinho do Céu), São Geraldo, Retiro, Verde Vale e Bacaxá (próximo ao Bobs) terão novas soluções de drenagem implantadas, com grandes galerias retangulares e tubos de macrodrenagem, que permitirão melhor escoamento das águas, mesmo em dias de chuva forte. Além desses bairros, Barra Nova, Coqueiral e Boqueirão também terão obras para drenar as vias.



- Nesta primeira etapa, vamos aplicar boa parte dos investimentos em obras de drenagem. Vamos acabar com alagamentos em diversos bairros da cidade, melhorando a vida dos saquaremenses - informou o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, Antônio Peres Alves





A previsão do “Programa Saquarema Não Para” é de que centenas de ruas sejam pavimentadas, drenadas e urbanizadas em todo o município. Ruas e estradas que hoje são de terra, passarão a contar com a infraestrutura necessária para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida da população.



- Serão mais de 140 quilômetros de obras que mudarão os bairros de Saquarema. Além do asfalto e da drenagem, vamos implementar praças e uma nova iluminação de LED. Uma nova Saquarema vai surgir nos próximos anos – disse a Prefeita Manoela Peres.



