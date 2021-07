Educação de Jovens e Adultos em Saquarema - Reprodução internet

Publicado 20/07/2021 16:04

SAQUAREMA – Estão abertas as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Saquarema, na Região dos Lagos.

As aulas vão acontecer na Escola Municipal José Bandeira, no bairro do Boqueirão. As vagas são para alunos que precisam cursar o ensino fundamental.

Na educação de Jovens e Adultos, os alunos do ensino fundamental conseguem concluir o curso em menos de dois anos. As matrículas estão abertas e para informações, basta entrar em contato através do número (22) 99884-7765.