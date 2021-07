Novo treinador do Sampaio Corrêa, Rafael Soriano. - Léo Borges

Novo treinador do Sampaio Corrêa, Rafael Soriano. Léo Borges

Publicado 20/07/2021 13:47



SAQUAREMA – O Sampaio Corrêa anunciou nesta segunda-feira (19), a contratação de Rafael Soriano como novo treinador do Sampaio Corrêa para a continuidade da Série A2 do Campeonato Carioca.

O novo comandante se apresentou no CT Ninho do Galo, na reapresentação do elenco, e já iniciou a preparação para a partida desta quarta-feira (21), contra o Duque de Caxias, pela segunda rodada da Taça Corcovado.

O último trabalho de Rafael Soriano, de 35 anos, foi na Inter de Limeira. Antes, o profissional passou por Goytacaz, Americano, Itaboraí, Desportiva Ferroviária (ES), entre outros clubes.

Além dele, o time de Saquarema anunciou também a volta do preparador físico Renan Capra, que estava no Remo, na Série B do Campeonato Brasileiro, e que esteve no galinho da serra na pré-temporada para a Série B1 do Carioca do ano passado.