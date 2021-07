Fim de semana em Saquarema será de tempo frio e instável - Reprodução internet

Publicado 19/07/2021 14:50

SAQUAREMA – A chegada de uma frente fria nesta segunda-feira (19), irá mudar o tempo em Saquarema.

De acordo com o INMET, durante a semana, a temperatura poderá chegar aos 13ºC no município.

Nesta segunda, o céu ficará parcialmente nublado, com pancadas de chuva pela manhã. A noite o tempo ficará firme.

Já na terça, o tempo será bom com sol o dia todo sem nuvens e a noite será de tempo aberto ainda sem nuvens. A mínima será de 13°graus e a máxima fica em 21°.