Boavista perde para a Portuguesa, mas permanece no G4 - Divulgação

Publicado 18/07/2021 13:23

SAQUAREMA – Jogando pela sétima e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D, neste sábado (17), o Boavista foi derrotado pela Portuguesa por 3 a 0.

Com o resultado, o Verdão de Saquarema continua no G4 com nove pontos. O Boavista volta a campo no próximo sábado (24), às 15h, quando novamente enfrenta a Portuguesa.