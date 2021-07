Saquarema tem tempo nublado - Reprodução internet

Publicado 17/07/2021 16:07

SAQUAREMA – Uma frente fria está se aproximando de Saquarema, na Região dos Lagos. Com isso, o sábado (17), será de chuva fraca em pontos isolados do município e com queda na temperatura. A máxima não passará dos 26º e a mínima fica em torno dos 17º.

No domingo (18), o tempo segue instável com possibilidade de chuva fraca. A temperatura fica em 24º e 19º.