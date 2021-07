Suspeito invadiu o supermercado em Saquarema - Reprodução internet

Suspeito invadiu o supermercado em Saquarema Reprodução internet

Publicado 17/07/2021 15:51

SAQUAREMA- Na madrugada desta sexta-feira (16), três comércios foram furtados em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, o suspeito furtou o Supermercado Quali Preço, o Cicle São José e o Bar do Costa, todos no bairro do Gravatá.

Através das imagens das câmeras de segurança dos comércios, foi possível identificar o suspeito, que aparentemente manca da perna direita.

A ocorrência foi registrada na 124ª DP, no centro de Saquarema.